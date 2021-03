O antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, saiu em «liberdade provisória» após ter passado a noite detido no âmbito do caso «Barçagate».

Segundo a imprensa espanhola, Bartomeu esteve em tribunal esta terça-feira de manhã, mas reservou-se o direito de não prestar declarações, tendo assim sido libertado, mas continua a ser investigado.

O mesmo aconteceu com o chefe de gabinete da presidência, Jaume Masferrer. Ambos são suspeitos dos crimes de administração desleal e corrupção.

Também decidiram não prestar declarações o diretor-geral do clube, Óscar Grau, e o diretor jurídico, Román Gómez Ponti, que saíram em liberdade na segunda-feira.

A investigação está relacionada com a contratação de uma empresa para descredibilizar pessoal do Barça, incluindo jogadores, nas redes sociais e, segundo o jornal AS, o clube estará na condição de prejudicado e não de investigado neste caso.