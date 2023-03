A UEFA abriu uma investigação ao Barcelona na sequência do «Caso Negreira», que envolve o alegado pagamento dos catalães a José Negreira, antigo dirigente da Comissão de Arbitragem da Federação Espanhola, em troca de favores.

«De acordo com o artigo 31.º, n.º 4, do Regulamento Disciplinar da UEFA, os Inspetores Disciplinares e de Ética da UEFA foram nomeados para conduzir uma investigação relativa a uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA pelo Barcelona em ligação com o chamado "Caso Negreira"», lê-se no comunicado desta quinta-feira do organismo que tutela o futebol europeu.

Recorde-se que o Ministério Público espanhol já tinha apresentado uma denúncia formal no Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona contra o clube, enquanto pessoa jurídica, bem como contra os seus antigos presidentes, nomeadamente Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell.

O caso surgiu na sequência de investigações que o Ministério Público de Barcelona iniciou há cerca de um ano e que dão conta de que o antigo responsável da arbitragem espanhola recebeu, através de uma empresa, quase sete milhões de euros por suposta assessoria, verbal, ao clube, entre 2001 e 2018.

De acordo com a justiça espanhola, o clube catalão «manteve um acordo verbal estritamente confidencial» com José Negreira, de forma a que este, «a troco de dinheiro, realizasse ações tendentes a favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros» nos seus desafios.

Supostas irregularidades fiscais cometidas pela empresa de Negreira expuseram, em maio de 2022, os pagamentos recebidos pelo antigo vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros.