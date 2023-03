A casa da juíza que está encarregue da instrução do Caso Negreira em Espanha foi assaltada no passado fim de semana poucas horas depois de ter sido formalizada a denúncia contra o Barcelona, relata o jornal espanhol El Confidencial.

Segundo dá conta o jornal, com recurso a fontes policiais, a casa da juíza, uma vivenda de piso térreo, foi assaltada quando a juíza estava em casa, embora esta não tenha dado conta das movimentações dos larápios, nem detetado danos avultados na habitação.

O caso está a ter forte repercussão em Espanha, uma vez que aconteceu poucas horas depois do procurador de Barcelona ter denunciado as relações do Barcelona e do antigos presidentes, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, com o antigo árbitro Enríquez Negreira.