Ex-jogador de Barcelona e Benfica, Nolito falou ao jornal Marca a propósito do encontro desta quarta-feira, entre as duas equipas, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O internacional espanhol contou o que o levou a decidir trocar o Barcelona pelo Benfica, quando os catalães lhe propunham renovar. «Porque o Benfica me ofereceu cinco anos e o Barcelona apenas dois. Já tinha uma filha e considerámos que o contrato oferecido pelo clube português resolvia praticamente as nossas vidas», começou por dizer, acrescentando: «E, sinceramente, vi mais possibilidades de jogar no Benfica do que no Barcelona.»

Questionado sobre se pesou mais o lado económico ou o desportivo, Nolito afirmou: «Ambos. A questão económica era muito importante. Um ano antes queria renovar com o Barcelona, mas disseram que não. Depois mudaram de ideias e ofereceram-me dois anos de contrato na equipa principal.»

«É claro que a possibilidade de jogar era importante. Ia para o Benfica que é um grande na Europa, que estava na Champions League e aspirava vencer a sua Liga. Então disse a mim mesmo: ‘Vamos lá, vamos ver se tenho sorte de jogar porque no Barcelona sei que não vou jogar’», frisou, falando depois da sua passagem pelos encarnados.

«É um clube magnífico, um dos maiores do mundo. Os adeptos, o estádio, todas as instalações são incríveis. Do Benfica só posso dizer maravilhas. Fui muito feliz. Além disso, desportivamente joguei muito e penso que marquei uns 14 ou 15 golos no primeiro ano.»

E o que se passou na segunda época? «Perdi o ‘feeling’ que tinha com Jorge Jesus. Não jogava tanto quanto queria e acabei por ser emprestado ao Granada, depois ao Celta», recordou.