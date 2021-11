Depois de ter sido avaliado no hospital devido a problemas do foro cardíaco, o Barcelona anunciou que Sergio Agüero ia estar fora de competição durante, pelo menos, três meses.

Já esta sexta-feira, o avançado argentino reagiu às notícias da imprensa catalã que davam conta de que o podia estar a considerar retirar-se do futebol profissional, pois os problemas de saúde poderiam ser incompatíveis com a prática desportiva.

«Face aos rumores, digo-vos que estou a seguir as indicações dos médicos do clube, a fazer exames e tratamentos e vendo o meu progresso em 90 dias. Sempre positivo», escreveu no Twitter.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

Recorde-se que, no final de outubro, Agüero teve de ser substituído diante do Alavés depois de sentir fortes dores no peito. Desde que chegou a Camp Nou, o avançado argentino participou em cinco jogos e apontou um golo.