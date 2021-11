Sergio Aguero está a travar a luta mais importante da vida. O avançado do Barcelona foi hospitalizado, após apresentar queixas aparentemente do foro cardíaco, e esteve alguns dias em observação.



O argentino teve alta na quarta-feira e na manhã desta quinta foi dar um abraço aos colegas de equipa, no treino do Barcelona. O clube não apresentou um diagnóstico formal sobre a situação de Aguero, anunciando apenas a necessidade de um tratamento que durará pelo menos três meses.



Aguero aparentou estar bem e deixou uma mensagem aos seguidores. «Quero mandar um abraço a todos e agradecer todas as mensagens de apoio. Agora é altura de recuperar e esperar por mais notícias», disse o internacional argentino, de 33 anos.



Sergio Aguero foi contratado pelo Barcelona neste verão, após dez temporadas seguidas no Manchester City. Chegou lesionado à Catalunha, recuperou, fez cinco jogos/um golo e sofreu este problema de saúde.



