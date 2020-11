As últimas semanas de Pedri González no Barcelona têm sido o concretizar de um sonho de menino.

Com apenas 17 anos é titular no meio-campo blaugrana, mas assume ainda ter muito que melhorar e aprender com os mais velhos.

«Vim de Las Palmas e tinha a intenção de ficar, mas não sabia que ia ter tantos minutos. Todos me dão os mesmos conselhos, porque já passaram pelo mesmo, dizem para manter os pés no chão e melhorar. O melhor é aprender com os melhores jogadores e continuar a trabalhar», disse em conferência de imprensa.

Leo Messi tem sido um conselheiro e um dos responsáveis pela rápida adaptação do jovem espanhol.

«Aos que chegaram agora ajudou muito desde o primeiro dia. Ele é uma ótima pessoa e ajuda-nos ao dar conselhos dentro do campo, é uma pessoa magnífica», apontou, sem esquecer a possibilidade de saída do argentino.

«Temos de desfrutar dele e não nos envolvermos nas suas decisões futuras, sobretudo aprender com ele», acrescentou