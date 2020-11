Depois de Sétien ter dito que Leo Messi era um jogador «difícil de gerir», Iván Rakitic afirmou que o argentino tem de ser tratado de forma distinta dos restantes.

«Os jogadores deste nível são diferentes de todos os outros e os outros jogadores têm que cuidar deles de uma maneira muito especial por causa da capacidade que eles têm de fazer a diferença», disse o médio croata ao Muchodeporte.

«Não sabemos se no futuro teremos a sorte de ver um jogador como o Leo novamente», acrescentou Rakitic, garantindo: «Sempre me dei muito bem com o Messi. foi um dos primeiros perguntar-me se precisava de alguma coisa quando cheguei a Barcelona.»

Iván Rakitic foi companheiro de Messi no Barcelona durante seis temporadas, antes de regressar ao Sevilha no último mercado de transferências.