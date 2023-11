Após a rotura total dos ligamentos cruzados do joelho direito com lesão no menisco ao serviço da seleção espanhola, Gavi regressou a Barcelona no início desta semana.

À chegada ao ginásio do centro de treinos dos blaugrana, o médio de 19 anos, que só deverá regressar aos relvados em 2024/25, foi muito acarinhado por equipa técnica, jogadores e restante staff. Entre eles estava João Félix, que lhe deu um beijo e um abraço. Lamine Yamal, o mais jovem do plantel, foi inclusive visto a limpar as lágrimas.

No final do vídeo partilhado pelo Barcelona nas redes sociais, Gavi descansa sobre as canadianas, num momento em que parece quebrar emocionalmente e é reconfortado por Ter Stegen.