O selecionador da República Checa, Jaroslav Silhavy, demitiu-se esta segunda-feira, momentos após a seleção checa ter garantido o apuramento para o Euro 2024, com uma vitória sobre a Moldávia.

«Embora esteja agora a viver um momento feliz, já tinha decidido antes do jogo que não iria continuar», afirmou o técnico de 62 anos à televisão pública checa, numa entrevista após o jogo.

Silhavy, refira-se, havia levado a República Checa aos quartos de final do último Europeu, de 2020, ganho pela Itália.

A equipa checa, da qual faz parte o benfiquista Jurásek, apurou-se no segundo lugar do grupo E, com os mesmos 15 pontos da Albânia.