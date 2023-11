A República Checa venceu em casa a Moldávia por 3-0 e juntou-se à já apurada Albânia no lote de equipas qualificadas do Grupo E para o Euro 2024.

Sem David Jurásek - jogador do Benfica não saiu do banco - os checos adiantaram-se no marcador aos 14 minutos por David Doudera, lateral-direito que atuou na posição de Jurásek.

Obrigada a ganhar para terminar o grupo no segundo lugar, a Moldávia viu as ambições desabarem aos 55 minutos, quando Vladislav Baboglo foi expulso por acumulação de amarelos.

Ao minuto 72, Tomas Chory fez o 2-0 e Tomas Soucek assinou o 3-0 final em cima dos 90 minutos.

A República Checa terminou o Grupo E na segunda posição com 15 pontos, os mesmos da líder Albânia, que nesta segunda-fira empatou em casa com as Ilhas Faroé.