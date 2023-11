Um empate na receção ao Cazaquistão bastava para a Eslovénia assegurar esta terça-feira a qualificação direta para o Euro 2024, mas os comandados de Matjaz Kek não fizeram a coisa por menos e venceram, por 2-1.

Com a Dinamarca já apurada, a segunda vaga era disputada precisamente pelas duas seleções que se defrontaram em Ljubljana.

Benjamin Sesko abriu o marcador para a equipa da casa aos 41 minutos, de penálti, mas Ramazan Orazov empatou logo no reatar da partida, aos 48 minutos.

No entanto, a quatro minutos dos 90, Benjamin Verbic selou o triunfo e o apuramento.

À mesma hora, a Dinamarca perdeu na deslocação ao terreno da Irlanda do Norte, por 2-0.

Morten Hjulmand, médio do Sporting, foi titular (o benfiquista Aursnes não jogou) e viu Isaac Price fazer o 1-0 aos 60 minutos. À entrada para os últimos dez minutos, Dion Charles fez o 2-0 final.

No outro jogo do grupo, a Finlândia triunfou em casa de São Marino (2-1): Pyry Soiri, com um bis, fez os dois golos dos finlandeses, Filippo Berardi reduziu nos descontos de penálti.

Contas feitas, a Dinamarca termina o grupo na liderança, com os mesmos 22 pontos da Eslovénia, mas vantagem no confronto direto. Cazaquistão e Finlândia terminam com 18 pontos, à frente da Irlanda do Norte (nove) e de São Marino, que não pontuou.