Já estava praticamente tudo decidido no grupo de Portugal no caminho de acesso ao Europeu de 2024, mas ainda assim os favoritos saíram por cima na 10.ª e última jornada.

A jogar na Bósnia e Herzegovina, a Eslováquia venceu por 2-1 e selou o segundo lugar do Grupo J.

Os anfitriões adiantaram-se aos 49 minutos, graças a um autogolo de Patrik Hrosovsky. Contudo, os eslovacos empataram de seguida, por Robert Bozeník (52m), avançado do Boavista que foi titular.

Aos 63 minutos, Renato Gojkovic viu o segundo cartão amarelo e deixou a Bósnia em inferioridade. Pouco depois, a Eslováquia completou a reviravolta, com um golo de Lubomir Satka (71m).

Zolotic, defesa-central do Casa Pia, entrou aos 78 minutos.

No outro jogo do grupo, além daquele que ditou o triunfo de Portugal sobre a Islândia, o Luxemburgo venceu no Liechtenstein, por 1-0, mesmo tendo jogado com 10 desde os cinco minutos, por expulsão de Danel Sinani.

Gerson Rodrigues (69m) foi o autor do único golo do encontro.

Quanto às contas finais do grupo, Portugal termina como líder, com 30 pontos, seguido dos eslovacos, com 22, também com presença garantida no Europeu. Segue-se Luxemburgo (17 pontos), em terceiro, Islândia (10), Bósnia e Herzegovina (nove) e Liechtensetein (zero).