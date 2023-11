Portugal, que já tinha como certa a presença no pote 1 para o sorteio da fase de grupos do Euro 2024, assim como a Alemanha e a França, ficou a saber, na noite de domingo, que vai evitar também Espanha e Bélgica na primeira fase da competição: espanhóis e belgas confirmaram o primeiro lugar nos respetivos grupos e também integram o pote 1.

Por fechar oficialmente no pote 1 está uma vaga, definida esta segunda-feira e que pertencerá, com quase toda a certeza, à Inglaterra. Ainda podia ser para Dinamarca ou Turquia, mas para isso acontecer, a Inglaterra tinha de perder na visita à Macedónia do Norte esta noite e Dinamarca ou Turquia vencerem e superarem uma significativa diferença de golos para os ingleses, que têm um saldo de 18 golos positivos, para sete positivos da Turquia e seis positivos da Dinamarca.

O pote 1 é composto pela seleção anfitriã, mais os cinco melhores vencedores de grupo na qualificação (nota: como há grupos com cinco e outros com seis seleções, os resultados ante os sextos classificados não contam para este cálculo). O pote 2 vai ter os cinco piores vencedores de grupo, mais o melhor segundo. O pote 3 vai ter mais seis segundos classificados (do 2.º ao 7.º melhor entre os dez grupos) e o pote 4 os três piores segundos classificados, mais os três vencedores do play-off agendado para março de 2024.

Assim, no pote 2 já estão confirmadas a Hungria (como um dos cinco piores vencedores de grupo) e a Áustria (melhor segundo classificado). As outras quatro vagas ainda estão por definir à partida para esta segunda-feira, mas estão virtualmente ocupadas por Turquia, Dinamarca, Albânia e Roménia (todas já apuradas, mas ainda com pote por definir mediante os resultados da última jornada): matematicamente, a Turquia ainda pode perder a liderança do grupo para a Croácia (ainda não apurada), a Albânia para a Chéquia (ainda não apurada) e a Roménia para a Suíça.

Quanto ao pote 3, garantidas são as presenças de Escócia e Eslováquia no lote dos 2.º aos 7.º segundos classificados. Entre os outros quatro lugares, Países Baixos e Sérvia, já apurados, estão virtualmente neste pote: no caso dos neerlandeses é praticamente impossível caírem para o pote 4.

No pote 4 ainda não há nenhuma certeza à partida para esta segunda-feira. A Suíça, já apurada, está virtualmente neste pote, mas ainda pode acabar no pote 2 caso vença o seu grupo, como acima referido.

Esta noite ficam decididas mais três das quatro vagas diretas, entre Itália e Ucrânia (grupo C), Chéquia e Moldova (grupo E) e Eslovénia e Cazaquistão (grupo H). A outra é decidida na terça-feira, entre Croácia e Gales: veja aqui as contas desses quatro grupos e o cenário do play-off. Portanto, o desfecho de mais três grupos esta noite, nos jogos agendados para as 19h45, vai ajudar à definição da constituição dos potes.

O sorteio do Euro 2024 realiza-se em Hamburgo, Alemanha, a 2 de dezembro, sábado.

O ponto de situação em cada pote:

POTE 1

ALEMANHA

PORTUGAL

FRANÇA

ESPANHA

BÉLGICA

Inglaterra

POTE 2

HUNGRIA

Turquia

Dinamarca

Albânia

Roménia

ÁUSTRIA

POTE 3

ESCÓCIA

ESLOVÁQUIA

Países Baixos

Sérvia

POTE 4

Suíça

Vencedor play-off A

Vencedor play-off B

Vencedor play-off C

Nota: em letras capitais, as seleções já apuradas e com pote definido. As restantes, já apuradas, mas ainda com pote incerto.