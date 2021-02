O Barcelona teve uma noite épica na Andaluzia, mas de Paris veio uma declaração que promete fazer correr muita tinta. Di Maria disse que havia «muitas possibilidades» de Messi jogar no PSG.

Após o jogo com o Lorient, no qual o ex-jogador do Benfica brilhou, Di María foi questionado sobre o futuro, uma vez que o vínculo aos franceses termina em junho.

«Espero renovar com o PSG», começou por dizer o esquerdino. «Para jogar aqui com Messi? Sim, creio que há muitas possibilidades disso, eu só tenho de ficar tranquilo, pensar na minha parte e seguir em Paris porque sou muito feliz aqui», disse o Fideo.