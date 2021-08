Lionel Messi e Joan Laporta parecem mais distantes do que antes. A relação entre jogador e presidente parece ter ficado pior nos últimos dias, depois de ambas as partes não terem chegado a um acordo para o argentino ficar no clube.

Num vídeo captado no início da conferência de despedida do argentino, é possível ver Lionel Messi a cumprimentar várias pessoas, incluíndo Joan Laporta, num cumprimento que se revelou bastante contido para aquilo que era o normal entre os dois.

Lionel Messi deixa o Barcelona depois de 18 anos como profissional. Jogador e clube tentaram acertar a renovação de contrato, mas não chegaram a um acordo que não violasse a regra do limite salarial imposta pela liga espanhola.