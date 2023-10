Será preciso ter um coração mais duro do que pedra para não sentir um friozinho a percorrer a pele quando se vê estas imagens: Marc Guiu estreou-se pelo Barcelona e, na primeira bola que recebeu, 34 segundos depois de entrar em campo, fez o golo que garantiu a vitória da equipa em Camp Nou.

Nas bancadas estava a família do jovem jogador, ainda com idade de juvenil, que rebentou num pranto: a mãe e a irmã choraram compulsivamente, como se pode ver pelas imagens, enquanto o pai foi um pouco mais contido, mas não menos emocionado. As imagens estão a comover a internet, e sobretudo o barcelonismo.