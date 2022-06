No dia em que confirmou a saída de Luís Magalhães, o Sporting oficializou a chegada de Pedro Nuno, que vai comandar a equipa de basquetebol do clube leonino, tal como o Maisfutebol já havia noticiado.

O técnico de 51 anos regressa a Portugal depois de ter passado pelos colombianos dos Tigrillos Medellín.

Com outras experiências além-fronteiras - no Bahrein, na Finlândia, no México e também no Canadá - Pedro Nuno treinou em Portugal o Illiabum e a Ovarense e teve uma longa carreira enquanto basquetebolista, tendo representado equipas como o FC Porto, a Ovarense, o Aveiro Basket, o CAB Madeira, o Iliabum, entre outros.