O Sporting publicou esta quinta-feira uma mensagem de agradecimento a Luís Magalhães, treinador da equipa de basquetebol, que há uma semana anunciou que ia abandonar o clube e a modalidade.

«Obrigado, prof. Luís Magalhães», agradecem os «leões» nas redes sociais, ilustrando com uma fotografia do treinador e contabilizando os seis títulos conquistados em três épocas: um campeonato nacional, três Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Hugo dos Santos.

Na passada quinta-feira, Luís Magalhães, de 64 anos, tinha manifestado a vontade de terminar a carreira, após o terceiro jogo das meias-finais do play-off da Liga portuguesa, frente ao FC Porto, que o Sporting perdeu por 95-80, ficando afastado da discussão do título.

«Hoje, também saio do Sporting e do basquetebol. Estou cansado. Há mais coisas a fazer na vida. Não me revejo neste tipo de coisas. Não quero estar metido nisto, prefiro afastar-me. Agradeço aos jogadores, ao ‘staff’ do Sporting. Era por ter vindo por uma época e fiquei três», afirmou no fim do jogo frente ao FC Porto.