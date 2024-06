O Benfica venceu o FC Porto por 83-76 e sagrou-se tricampeão nacional de basquetebol.

No Pavilhão da Luz, o jogo foi de parada e resposta, os encarnados entraram melhor no encontro, mas rapidamente os comandados de Fernando Sá mostraram qualidade coletiva, que lhes permitiu passar para a frente do marcador.

Uma vertente que não se tinha visto nos primeiros dois jogos desta final deixou o FC Porto em vantagem ao fim de dez minutos. Só que embalados pelo público, os encarnados regressaram mais fortes e uma avalanche ofensiva confirmou nova reviravolta no jogo e um 41-35 ao intervalo.

Dos balneários, Tanner Omlid regressou com a capa de herói vestida e ninguém conseguiu travar o norte-americano, que assinou um total de 24 pontos durante o encontro.

Ainda assim, as excelentes exibições de Thomas Drechsel, com 23 pontos, e de Aaron Broussard, com 21 pontos, acabaram por ser decisivas para a revalidação do título.

Este é o quinto campeonato em seis anos para Norberto Alves e José Barbosa, treinador e jogador do Benfica, que já tinham conquistado dois troféus pela Oliveirense. Pelo meio, o Sporting arrecadou um título de campeão nacional, sendo que este é o terceiro consecutivo para as águias.

