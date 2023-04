O FC Porto derrotou o Benfica por 92-89 e lidera o grupo A da segunda fase de forma isolada.



Os portistas protagonizaram uma recuperação incrível na segunda parte, uma vez que chegaram a intervalo a perder por 14 pontos (!). Os encarnados entraram muito bem no Dragão Arena e foram claramente melhores no primeiro período: 22-38.



Paulatinamente os dragões encurtaram a distância no marcador e a meio do segundo período perdiam apenas por 9. No entanto, uma boa reta final das águias permitiu-lhes fugirem novamente no marcador. 44-58 era o resultado ao intervalo.



A segunda parte do FC Porto foi de nível elevado. Os azuis e brancos começaram a dar a volta ao jogo no terceiro período. Um parcial de 27-19 deixou o encontro a nove pontos de diferença à entrada para a os derradeiros dez minutos.



O Benfica mostrou-se mais inseguro e pouco eficaz, sobretudo nos lançamentos de três pontos.Quem aproveitou foi o FC Porto para vencer o derradeiro parcial por 21-12 e assegurar o triunfo. Os minutos finais foram, de resto, muito interessantes de acompanhar com as duas equipas falharem hipóteses de recuperar ou alargar a vantagem.



Com esta vitória os dragões saltaram para a liderança do grupo A da segunda fase por troca com o Benfica.