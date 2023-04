FC Porto e Benfica defrontam-se este sábado, a partir das 15 horas, em jogo da sétima jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol.

Em jogo, no Dragão Arena, estão os dois primeiros classificados. O Benfica é líder com 51 pontos e o FC Porto é segundo, com 50.

Um dia que tem ainda o Sporting-Lusitânia (15h00) e o UD Oliveirense-Ovarense (21h00).

O Sporting é o terceiro classificado, com 50 pontos, estando também, desta forma, à espreita do que possa acontecer no clássico. A UD Oliveirense está no quarto lugar, com 44 pontos, seguida de Ovarense (41) e Lusitânia (39).

Siga aqui o FC Porto-Benfica, ao minuto.