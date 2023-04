A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta segunda-feira a instauração de um processo contraordenacional relativo ao jogo deste sábado entre Benfica e Sporting, da segunda fase da Liga de basquetebol, na Luz, que os encarnados venceram por 99-86.

Na base desta decisão está o facto de Ivan Almeida, do Benfica, ter alegadamente tentado agredir o árbitro do encontro, Sérgio Silva.

«Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a incidentes no jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, no Pavilhão Fidelidade – Complexo Desportivo do Estádio Sport Lisboa e Benfica, a contar para a sexta jornada do Grupo A – 2.ª fase da Liga Betclic masculina, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, a APCVD instaurou um processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais daí resultantes», informa o organismo em comunicado.

O documento refere ainda que, «caso resultem indícios da prática de ilícitos criminais, a APCVD encaminhará para o Ministério Público (MP) todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal».

Segundo foi noticiado, o árbitro escreveu no relatório aquilo que se passou no túnel: «Ao avançar para continuar o meu caminho para o balneário, foi-me dito para me afastar pois o jogador queria bater-me.»

«Permaneci parado na entrada do túnel, à espera que os ânimos se acalmassem, no entanto o jogador n.º 96 [Ivan Almeida] continuava cada vez mais exaltado a gritar: “Deixem-me que eu hoje dou cabo deste gajo e acaba-se de vez com isto”, sendo continuamente agarrado por vários colegas e pelos seguranças», lê-se.

O Benfica já emitiu um comunicado onde assegurou que «Ivan Almeida em momento algum procurou agredir os árbitros».

«O jogador foi excluído da partida devido a duas faltas técnicas, mas em momento algum desrespeitou ou confrontou a equipa de arbitragem em modos desrespeitosos ou ameaçadores», lê-se na nota das águias.

A APCVD instaurou ainda outro processo para apurar os incidentes no jogo entre o Atlético Clube Alfenense e o Futebol Clube «Os Amigos de Campanhã», no Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense, a contar para a 23.ª jornada do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão - Veteranos Futsal, competição organizada pela Associação de Futebol do Porto.

Em causa está uma alegada agressão do delegado de «Os Amigos de Campanhã» ao árbitro do jogo, Ângelo Cruz.