A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu um processo contraordenacional ao treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, e a um adepto dos algarvios, na sequência do incidente após jogo diante do Vizela.

Em comunicado, a APCVD refere que o processo reporta a «um incidente envolvendo um agente desportivo (treinador) e um adepto», em concreto o treinador do Portimonense que, após o jogo, se dirigiu a um adepto que se encontrava numa das bancadas e teve de ser afastado por outros elementos do clube.

«Da próxima vez que me chamares c…, vou aí e arranco-te os olhos. Não te esqueças do que estou a dizer», disse Paulo Sérgio ao adepto.

A APCVD «instaurou processo para apuramento dos factos e eventuais responsabilidades decorrentes do comportamento de ambos os intervenientes», porque pode «estar em causa a prática de ilícitos de natureza contraordenacional».

Na conferência de imprensa, Paulo Sérgio abordou o episódio. «Houve um adepto que, particularmente, gritava mais do que os outros e me ofendia. Tem todo o direito de gritar para me mandar embora. Agora para me ofender, nos olhos, tem de ter um pouco de cuidado, porque a gente amanhã cruza-se aí e depois pode dar mau resultado», afirmou o técnico, citado pela Lusa.

Recorde o incidente: