Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Vizela, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

[Desilusão e desalento com a derrota a acabar:] «Sim, entrámos fortes no jogo, encostámos completamente o Vizela às cordas, tivemos várias ocasiões para marcar até à altura da expulsão. Depois, na expulsão, uma entrada que deveria ter sido evitada, mas há uma falta antes, na minha opinião, sobre o Yony.»

«Depois, foi trabalhar muito. Mesmo assim ameaçámos, o nosso guarda-redes fez uma defesa ainda na primeira parte, a equipa trabalhou muito, é muito ingrato não tirar qualquer ponto da partida que fizemos hoje. Mas o caráter, a determinação e a vontade de fazer as coisas bem feitas, ficaram bem patentes.»

«Quisemos, mesmo com dez, explorar todas as hipóteses que nos fossem dadas. Apesar de termos um homem a menos, tínhamos sempre três a quatro homens do Vizela atrás da linha da bola. Tivemos sempre equilibrados, daí que o Nakamura não teve grande trabalho. Houve algumas bolas na parte final e foi pena este último lance, um soco no estômago a toda a gente.»