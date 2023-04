O Benfica venceu este sábado o dérbi frente ao Sporting (99-86), em jogo da sexta jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol.

No Pavilhão da Luz, a primeira parte foi de equilíbrio, até com ascendente para os leões, mas uma etapa complementar permitiu às águias conseguirem um triunfo por números relativamente expressivos.

O Benfica entrou melhor e foi estando em vantagem nos primeiros minutos, mas em cima do final do primeiro período o Sporting passou para a frente: começou aí o domínio temporário dos leões.

FILME E FICHA DE JOGO.

A equipa verde e branca chegou a ter uma vantagem de 12 pontos durante o segundo quarto, mas ainda antes do intervalo, os encarnados subiram o nível e acabaram o primeiro tempo com uma vantagem de três pontos, 46-43.

Na segunda parte, diga-se, quase só deu Benfica. A formação de Norberto Alves foi ampliando a vantagem sobre o rival da Segunda Circular, que chegou a ser de 20 pontos. Nos últimos minutos, os basquetebolistas do Benfica acabaram por abrandar o ritmo e o conjunto leonino conseguiu atenuar a situação, reduzindo parte dessa desvantagem.

Individualmente, Toney Douglas brilhou nos encarnados, com 29 pontos, sete ressaltos e sete assistências. Nos leões, foi Travante Williams o mais inconformado, com 19 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.

Com este resultado, o Benfica assume de forma isolada a liderança da tabela classificativa, com 51 pontos, mais um do que o Sporting e dois do que o FC Porto, embora com mais um jogo do que os dragões.