Vem aí um dos melhores trios de sempre da NBA: James Harden vai deixar os Houston Rockets e juntar-se a Kevin Durant e Kyrie Irving nos Brooklyn Nets. A notícia foi avançada pelo conceituado jornalista da ESPN Adrian Wojnarowski.

Um dos melhores jogadores do mundo, Harden estava em Houston desde 2012, onde era a figura máxima da equipa: este verão, porém, decidiu que queria mudar de ares e criou até algum mau-estar na franquia de Texas.

Depois de algumas semanas de impasse, os Rockets aceitaram a proposta e Harden vai mudar-se para Brooklyn, onde, além de se reencontrar com Kevin Durant, com quem jogou nos Thunder, será orientado pelo antigo jogador Steve Nash.

Reporting with @RamonaShelburne: Brooklyn is acquiring Houston’s James Harden in a blockbuster deal, sources tell ESPN.