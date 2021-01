Liderados, como vem sendo hábito, por LeBron James, os Los Angeles Lakers venceram fora os Houston Rockets por 117-110.

A estrela maior dos campeões da NBA assinou 26 pontos, oito ressaltos e cinco assistências e não só confirmou o bom momentos dos Lakers na Conferências Oeste, onde são a melhor equipa com nove vitórias e três derrotas, como agudizou a crise dos texanos, que somam apenas três triunfos em nove jogos, o segundo pior registo a Oeste.

James Harden, figura dos Rockets há quase uma década, fez soar os alarmes após um jogo no qual também ele esteve aquém do esperado, com apenas 16 pontos e uma percentagem de aproveitamento nos lançamentos pouco acima dos 30 por cento.

«Adoro esta cidade. Fiz, literamente, tudo o que era possível. Esta situação é uma loucura e penso que não pode ser corrigida», afirmou após o jogo, dando a entender que a longa passagem por Houston poderá estar prestes a chegar ao fim.

Nos outros jogos de terça-feira, destaque para a grande performance de Kevin Durant na vitória dos Brookly Nets sobre os Denver Nuggets por 122-116: 34 pontos, 13 assistências e nove ressaltos. Triplo-duplo ao virar da esquina e subida do 31.º ao 28.º posto dos melhores marcadores da história da NBA.

With 34 PTS tonight, Kevin Durant (23,179 career PTS) passed Elgin Baylor (23,149), Dwyane Wade (23,165) and Adrian Dantley (23,177) on the all-time scoring list, moving from 31st to 28th. pic.twitter.com/jvMEy1alho — NBA History (@NBAHistory) January 13, 2021

Outros resultados:

Philadelphia 76ers-Miami Heat, 137-134

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz, 87-117

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers, 102-112

Golden State Warriors-Indiana Pacers, 95-104