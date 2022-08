Foi esta quarta-feira revelado um mural de homenagem ao basquetebolista Kobe Bryant, falecido em janeiro de 2020, num acidente de helicopetero.

O mural, localizado na baixa de Los Angeles, com 38 metros de largura por cerca de 10 metros de altura, que tem no meio o rosto de Kobe Bryant, é da autoria do português Odeith e do norte-americano Nikkolas Smith.

O artista português pintou, ainda, do lado esquerdo do mural uma mamba-negra. Kobe Bryant era conhecido como o «Black Mamba».

Do lado direito do rosto estão pintadas a cores, por Nikkolas Smith, várias crianças em cima de um livro gigante, com Gianna, a filha do jogador que morreu com ele no acidente de helicóptero, em destaque.

O mural foi revelado no ‘Mamba Day’, uma celebração não oficial que acontece sempre em 24 de agosto na área de Los Angeles e que inclui uma série de atividades que lembram o basquetebolista que chegou à NBA com 17 anos e durante 20 anos vestiu a camisola dos Los Angeles Lakers.

Odeith, natural da Amadora, começou a pintar na rua e em linhas de comboios e trabalhou mais de uma década em tatuagens e deixou murais nos bairros da Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena, enquanto desenvolvia a técnica 3D (três dimensões), uma das características mais marcantes do seu trabalho, e que o tem levado a trabalhar bastante nos Estados Unidos da América.