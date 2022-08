José Mourinho publicou uma mensagem de solidariedade dirigida a Gini Wijnaldum que, poucos dias depois de ter chegado do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão grave [fratura da tíbia] que o vai afastar de boa parte da época da Roma. Ao seu melhor estilo, o treinador português aproveitou o momento para sair em defesa de Felix Afena-Gyan e para apelar ao apoio dos adeptos para o jogo desta noite frente à Cremonese.

O treinador começa por dirigir-se ao internacional neerlandês que chegou por empréstimo do PSG. «Às vezes o futebol pode ser mau. Em apenas duas semanas, o Gini tornou-se um de nós pelas suas qualidades humanas [já conhecíamos as suas qualidades futebolísticas]. Infelizmente, num acidente muito azarado sofreu uma lesão má que o vai impedir de jogar por um longo período», começa por escrever Mourinho na sua página no Instagram.

Logo a seguir, o treinador sai em defesa de Felix Afena-Gyan, jovem avançado ganês, de 19 anos, que foi apontado, por parte da imprensa italiana, como responsável pela terrível lesão do médio neerlandês.

«Mas não é só o futebol que às vezes pode ser mau, as pessoas também podem… Aquelas pessoas que lançaram os rumores que um miúdo top como o Félix seria o responsável pelo que aconteceu são mesmo escumalha», acrescentou.

Mestre em transformar uma situação negativo em proveito para a sua equipa, Mourinho acaba a pedir a união de todos os adeptos para a receção à Cemonese marcada para a noite desta segunda-feira para o Estádio Olímpico de Roma. «Vamos estar todos juntos esta noite: jogamos pela Roma, pelo Wijnaldum e pelo Felix Afena-Gyan», referiu ainda a finalizar.