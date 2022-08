Em Roma, há um trabalho de um português que está a deixar outro português, José Mourinho, satisfeitíssimo da vida: o de Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma.

Este sábado, na primeira conferência da temporada, o técnico dos giallorossi aplaudiu o mercado de transferências do clube da capital italiana, que já viu chegar cinco jogadores: Svilar (ex-Benfica), Matic (ex-Manchester United) e Dybala (ex-Juventus) a custo zero, Gigi Wijnaldum por empréstimo do PSG e Zeki Celik pelos tais sete milhões de euros, contratado ao Lille.

«Ter cinco jogadores desta qualidade por sete milhões de euros, só posso aplaudir», afirmou Mourinho, citado pela Lusa, na antevisão ao jogo frente ao Salernitana, que marca o arranque da Serie A.

«Apenas o Lecce e a Sampdoria gastaram menos do que nós [na Série A}. A Lazio gastou 39 milhões de euros», reforçou depois.

Ainda assim, José Mourinho, que viu sair Mkhitaryan e Veretout, não está 100 por cento satisfeito: «Estou satisfeito, mas se me perguntarem se precisava de mais para ter mais possibilidades, de forma a evitar a imprevisibilidade da época, então, sim, precisava.»

«Parece que se está a vender um produto que não é real, ao mencionarem que somos candidatos ao título», defendeu, no entanto.

A Roma defronta o Salernitana este domingo, a partir das 19h45.