O Benfica continua com um registo perfeito neste arranque de temporada.



As águias receberam e venceram, este sábado, o Esgueira por 40 pontos de diferença (!): 110-70. Foi a sexta vitória em seis jogos para os encarnados.



Apesar do triunfo folgado, o Benfica chegou ao intervalo a ganhar apenas por dois pontos. Porém, as águias fizeram a diferença no terceiro período (parcial de 38-10) e acabaram por gerir o resultado no quarto período.



Terrel Carter foi o melhor marcador do Benfica e do jogo com 18 pontos, aos quais juntou três assistências e cinco roubos de bola, seguido por Ivan Almeida (15 pontos). Do lado do Esgueira, Grant Shephard foi o melhor marcador com 15 pontos.

Já o Galomar passou na Póvoa (79-74) e segue na liderança do campeonato nacional com mais um jogo que o Benfica. O Sporting joga este domingo, em Guimarães, enquanto o FC Porto defronta a Oliveirense, na próxima terça-feira.