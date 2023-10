O FC Porto perdeu, esta quinta-feira, com o Manisa por 80-70, mas apurou-se para a Taça da Europa como um dos melhores segundos classificados.



Os portistas terminaram no segundo lugar esta fase de qualificação à frente do Nevezis, da Lituânia, e ficam à espera dos restantes resultados para saberem se são repescados.



Sem Max Landis, os turcos foram melhores que os dragões e chegaram ao intervalo a ganhar por 43-32. O Manisa alargou ainda mais a diferença no arranque da segunda metade antes de o FC Porto esboçar uma reação nos dez minutos finais, encurtando a desvantagem apenas para cinco pontos (67-62).



O Manrisa evitou a recuperação portista e alargou novamente a diferença para dez pontos. Refira-se que Philip Fayne, com 18 pontos, foi o melhor marcador portista no encontro.



Apesar da derrota, o FC Porto segue em frente para a fase de grupos da Taça Europa por ter sido um dos melhores segundos classificados na qualificação. Na próxima fase, os dragões vão ficar integrados no Grupo E juntamente com Norrkoping Dolphins (Súecia), Bakken Bears (Dinamarca) e Manisa (Turquia).

