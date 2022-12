A equipa de basquetebol do FC Porto ficou retida em Frankfurt, na Alemanha, devido ao mau tempo, e anunciou esta sexta-feira que vai adiar o jogo com o Sangalhos, jogo relativo à 13.ª jornada do campeonato que estava marcado para este sábado (18h00).

A equipa do FC Porto veio da Roménia onde, na passada quarta-feira, venceu o Craiova (83-73), em jogo da Taça Europa, mas no regresso a Portugal ficou retida na Alemanha devido às condições meteorológicas na Europa. Apenas o treinador Fernando Sá e o capitão Miguel Queiroz, este último para ir a funeral da mãe, conseguiram regressar ao Porto.

O resto da equipa deverá, agora, permanecer na Alemanha, uma vez que, na próxima terça-feira, o FC Porto defronta os alemães do Niners Chemnitz, em mais jogo da Taça Europa.