O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do norte-americano Ken Horton, de 33 anos, para a equipa de basquetebol. Um extremo com 2,01 metros que chega dos espanhóis do Baloncesto Fuenlabrada.

Com um percurso iniciado no basquetebol universitário do CCSU Blue Devils, em Connecticut, Horton jogou também nos mexicanos do Huracanes de Tampico e já tem uma vasta experiência no basquetebol europeu com passagens pelo San Pablo Burgos, Brescia Leonessa, Astana, Élan Béarnais, Bona, Medi Bayreuth, Kataja, Apollon Limassol e SOM Boulogne.

«Já ando nisto há algum tempo, joguei contra grandes equipas, em grandes competições, por isso quero trazer o meu conhecimento e a minha experiência, além de ajudar a equipa em tudo o que puder dentro de campo», destacou o jogador, que no palmarés tem duas ligas dos Campeões, ao serviço do San Pablo Burgos, às plataformas do clube leonino.

Ken Horton é já o terceiro reforço anunciado esta semana pelo Sporting para a equipa de basquetebol, depois das chegadas do também norte-americano Michael Moore e do ex-Vitória de Guimarães Litos Cardoso.