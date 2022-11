O FC Porto recebe esta tarde o Sporting na Dragão Arena, em jogo da nona jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Nesta altura, os leões partilham a liderança da competição com o Benfica e com a Ovarense, os três com 14 pontos, ao passo que o FC Porto está no quarto lugar, com 13 pontos.

SIGA AQUI A PARTIR DAS 15H00 O FC PORTO-SPORTING DE BASQUETEBOL.