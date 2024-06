O Presidente da República felicitou esta terça-feira Neemias Queta, depois de o poste português ter conquistado a NBA ao serviço dos Boston Celtics.

«Os sonhos, no desporto como na vida, por mais difíceis que possam parecer, podem tornar-se realidade com trabalho, dedicação e empenho, e Neemias Queta é um grande exemplo de como um sonho que nasceu no Vale da Amoreira se tornou realidade no topo do desporto mundial», lê-se, no comunicado publicado no site da Presidência da República.

«Parabéns Neemias por nunca teres desistido dos teus sonhos. Que o teu exemplo continue a inspirar os jovens portugueses», lê-se.

Também o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, deixou uma mensagem ao primeiro jogador luso a conquistar a liga norte-americana de basquetebol.

«Mais um resultado histórico para o desporto português. A garra lusitana está viva e a revelar-se a cada dia. Parabéns, Neemias e Boston Celtics», escreveu, nas redes sociais.