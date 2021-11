Ainda sem LeBron James, a recuperar de uma lesão muscular na zona abdominar, os Los Angeles Lakers venceram em casa os Miami Heat por 120-117.

Num jogo apenas resolvido no prolongamento e com 33 alternâncias de líder, os campeões de 2020 bateram os finalistas vencidos dessa mesma edição muito graças à inspiração de Russel Westbrook, que anotou um triplo-duplo com 25 pontos, 12 ressaltos e 14 assistências.

Aos Heat, uma das melhores equipas da fase regular até ao momento, de nada valeram os 28 pontos de Bam Adebayo e os 27 de Tyler Hero.

Destaque ainda para a décima vitória dos Golden State Warriors em 11 jogos. Triunfo sobre os Minnesota Timberwolves por 123-110. Andrew Wiggins anotou 35 pontos e Stephen Curry 25. Nos Wolves, Anthony Edwards anotou 48 pontos, um máximo de carreira, registo ainda assim insuficiente para evitar a sétima derrota da época.