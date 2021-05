Os Washington Wizards derrotaram os Indiana Pacers por 142-115 e estão nos play-off da NBA.

Russell Westbrook fez 18 pontos, 15 assistências e oito ressaltos e Bradley Beal somou 25 pontos. Domantas Sabonis foi o melhor dos Pacers com 19 pontos, dez ressaltos e 11 assistências.

Os Wizards vão agora defrontar os Philadelphia 76ers nos playoff.

The @WashWizards clinch the East #8 seed and will face Philadelphia in the First Round of the #NBAPlayoffs.



