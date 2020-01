As autoridades confirmaram esta terça-feira que últimos seis dos nove corpos das pessoas que morreram no domingo no acidente de helicóptero que também vitimou o antigo basquetebolista Kobe Bryant já foram encontrados e recuperados por uma equipa de resgate enviada a Calabasas, cidade das redondezas de Los Angeles perto da qual se despenhou a aeronave.

Os corpos foram entregues ao Centro de Medicina Forense de Los Angeles, onde uma equipa de especialistas vai proceder aos trabalhos de identificação formal.

Para além de Kobe Bryant, entre os ocupantes estava também Gianna, filha de 13 anos do antigo basquetebolista.