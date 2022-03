O jogo da NBA entre Miami Heat e Golden State Warriors ficou marcado por uma intensa troca de palavras entre Jimmy Butler e Udonis Haslem.

No terceiro período, os Warriors contruíram um parcial de 19-0 e durante o time-out os dois jogadores o ambiente aqueceu (e de que maneira!) entre os dois jogadores dos Heat.

Haslem elevou o tom de voz e apontou várias vezes o dedo à estrela do franchise da Florida. Butler levantou-se, respondeu-lhe e acabou afastado e os dois tiveram de afastados por outros jogadores da equipa. Frustrado com o comportamento que estava a presenciar, o treinador Erik Spoelstra atirou, frustrado, o quadro tático ao chão.

Apesar do ambiente de «cortar à faca» os Heat recuperaram a desvantagem e terminaram o terceiro período a apenas um ponto dos Warriors, que ainda assim voltaram a descolar definitivamente no marcador no derradeiro período, vencendo o jogo por 118-104.

Jimmy Butler terminou a noite com 20 pontos, enquanto o veterano Udonis Haslem (41 anos) não chegou a ser utilizado.