O Benfica perdeu esta noite na receção à Oliveirense, por 74-73, em jogo atrasado da primeira jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Na Luz, os encarnados entraram melhor, mas a formação visitante conseguiu dar a volta ao marcador no segundo período e foi para o último e decisivo quarto com uma vantagem de 14 pontos – 63-49.

A jogar em casa, as águias conseguiram recuperar nesse último período e conseguiram a reviravolta: a poucos segundos do fim, venciam por 73-71. No entanto, na última posse de bola, a Oliveirense chegou à vitória, com um triplo em cima da buzina de Wes Washpun.

Com este resultado, a formação de Oliveira de Azeméis está na quinta posição, com quatro pontos, mas apenas dois jogos. O Benfica é segundo, a um ponto do Sporting.