As estrelas da NBA juntaram-se na última madrugada em Salt Lake City, casa dos Utah Jazz, para nova edição do All Star Game e a equipa de Giannis Antetokounmpo, que bateu a formação de LeBron James por 184-175.

A grande figura da noite foi Jayson Tatum, dos Boston Celtic, que ao somar 55 pontos superou o recorde de 52 de Anthony Davis, em 2017. Sem grande surpresa, Tatum, que ainda somou 10 ressaltos e seis assistências, conquistou o troféu Kobe Bryant, atribuído ao Jogador Mais Valioso (MVP).

Quanto aos capitães, Giannis esteve apenas 20 segundos em campo, marcou um cesto de dois pontos e saiu logo de seguida. O jogador dos Milwaukee Bucks lesionou-se recentemente e ficou apenas a dar orientações à equipa fora da quadra. Refira-se que Kevin Durant, Steph Curry e Zion Williamson foram as principais ausências por lesão.

Na Team Giannis, Donovan Mitchell também esteve em bom plano, com 40 pontos e 10 assistências.

Quanto a LeBron, lesionou-se num dedo no segundo quarto e ficou no banco por precaução a partir desse momento. O jogador dos Lakers, que somou 13 pontos nos 14 minutos em que esteve na quadra, cumpriu o 19.º All Star da carreira, os mesmos de Kareem Abdul-Jabbar.

De resto, LeBron foi derrotado pela primeira vez como capitão, ao fim de cinco triunfos consecutivos.

Jaylen Brown, com 35 pontos e 14 ressaltos, foi o melhor da equipa de James.

Kyrie Irving, com 32 pontos e 15 assistências, e Joel Embiid, com 32 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, foram os outros jogadores que estiveram a bom nível.

Tal como é hábito, foi um jogo com pouca rigidez defensiva. O primeiro período acabou empatado (46-46), enquanto os dois seguintes foram conquistados pela Team Giannis, o segundo por 53-46 e o terceiro por 59-49. No último parcial, perderam por 26-34 e o total ficou cifrado em 158-141.

De acordo com os regulamentos, ganharia a primeira equipa a chegar aos 182 pontos (os 158 da equipa comandante, mais 24, em homenagem a Kobe).

Recorde-se que também se disputou o All Star Game da G-League, que contou com a presença do português Neemias Queta, o melhor marcador da sua equipa, derrotada por 178-162, ao somar 22 pontos, mais nove ressaltos e cinco assistências.