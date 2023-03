Numa noite repleta de emoção, os Los Angeles Lakers retiraram na última madrugada a camisola do espanhol Pau Gasol, eterno companheiro de Kobe Bryant, que esteve bem presente na cerimónia.

«Esta noite excede qualquer sonho ou expectativa que tive porque significa muito. E, obviamente, com o Kobe lá em cima, apenas acrescenta algo significativo e poderoso, triste e feliz, doloroso e alegre. São muitas coisas», disse Gasol, antes da vitória dos Lakers sobre os Memphis Grizzlies, por 112-103, na Crypto.com Arena.

Ao intervalo, a luz baixou e num canto o pano caiu, mostrando a camisola 16 do espanhol ao lado dos números 8 e 24 que Bryant usou na franquia.

«Kobe esteve aqui comigo, sempre esteve. Ele fez-me ser o melhor jogador que eu poderia ser. Conectámo-nos de uma maneira muito especial, falando em espanhol. Sempre fomos muito próximos», afirmou o antigo basquetebolista, rodeado pela família e por Vanessa Bryant.

No segundo quarto, Gasol foi homenageado com um vídeo e recebeu aplauso de pé.

Várias figuras dos Lakers quiseram marcar presença, com destaque para o treinador Phil Jackson, que trabalhou com Gasol durante quatro temporadas.

Gasol é o 12.º jogador dos Lakers a ver a sua camisola ser retirada e apenas o primeiro europeu. George Mikan, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O'Neal foram outras das lendas eternizadas.

«É um orgulho ter feito parte desta organização, conseguir o que conseguimos e ter este tipo de homenagens. Acho que é muito mais do que eu mereço. Sou um Laker para sempre», destacou.

«Acho que o denominador comum é que contribuí com algo valioso para a equipa para ajudá-la a vencer. Eu não ousaria comparar-me com esses grandes jogadores. Tenho muito respeito e honra. Parte do motivo de estar aqui é porque ajudei a equipa significativamente a vencer campeonatos. [Se] não o fizéssemos, se não vencêssemos esses campeonatos, não estaríamos sentados aqui», vincou, antes de voltar a rercodar Kobe, falecido em 2020.

«Sinto muito a falta dele. Não há nada que eu possa fazer a não ser amar a família dele. É assim que eu lido com isso», afirmou.

Foi em fevereiro de 2008 que Gasol chegou aos Lakers. O segundo espanhol a jogar na NBA, venceu dois campeonatos consecutivos, em 2009 sobre os Orlando Magic, e em 2010 frente aos Boston Celtics. Na última madrugada, fez-se acompanhar dos dois anéis.