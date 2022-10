Era o jogo inaugural da NBA, mas já provocou uma das jogadas mais hilariantes da temporada, seguramente. James Harden foi o grande protagonista dos Philadelphia 76ers, que perderam com os Boston Celtics, mas a determinada altura do encontro, o base caiu no ridículo.

Harden até começou por fazer bem. 'Partiu os tornozelos' - «Broke his ankles» expressão utilizada na gíria da NBA - a Marcus Smart e ficou solto para um cesto de três pontos. Sem ninguém, James Harden abanou o corpo, quase que a brincar com a situação, lançou e.... fez uma «airball» absurda. A bola nem chegou ao cesto.

O melhor mesmo é ver: