Numa altura em que muito se fala da saída de Jack Grealish, o Aston Villa anunciou esta quarta-feira um reforço de peso: Leon Bailey.

O internacional jamaicano de 23 anos chega à Premier League proveniente do Bayer Leverkusen, com um contrato com os villans até junho de 2025.

Em quatro épocas e meia em Leverkusen, Bailey marcou 39 golos e fez 22 assistências em 156 jogos. Antes, no futebol profissional, havia representado o Genk, da Bélgica.