Konrad Laimer é reforço do Bayern Munique para a próxima época, informou esta sexta-feira o emblema bávaro.

O médio de 26 anos deixa o Leipzig ao fim de seis anos e assina a custo zero pelo Bayern até junho de 2027.

«É um sonho tornado realidade. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Darei tudo pelo clube e pelos adeptos. (...) Aqui estou no lugar certo», disse Laimer, aos meios de comunicação do novo clube.

O internacional austríaco formou-se no Red Bull Salzburgo, equipa que deixou em 2017, para juntar-se ao Leipzig. Seis anos depois, surge nova mudança, desta feita para o atual campeão alemão.