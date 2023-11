O Bayern Munique anunciou a renovação não de um guarda-redes, mas de dois: Manuel Neuer e Sven Ulreich.

Em comunicados publicados no site oficial, o clube bávaro informou que a dupla fica ligada ao clube até ao verão de 2025.

Neuer é o número um do Bayern Munique desde 2011, ano em que chegou à Baviera, proveniente do Schalke. Um dos melhores guarda-redes do mundo, regressou recentemente à competição, depois de ter partido a perna há cerca de um ano.

Ora, nesse período, foi Ulreich a substitui-lo, ele que está no Bayern desde 2015 – em 2020/21 saiu para o Hamburgo, mas regressou um ano depois.