O Bayern Munique já apresentou a terceira camisola, que será usada em jogos da Liga dos Campeões de 2022/23 e é inspirada num tradicional jogo de cartas da Baviera: o Schafkopf.

O equipamento é preto, com vários pormenores a vermelho, como os patrocínios e símbolo do clube. À frente, surge um padrão com os diferentes naipes do baralho. Já junto à gola, nas costas, está inscrito «Mia San Mia», frase característica do campeão germânico, que significa «nós somos nós» ou «nós somos quem somos».

Veja os pormenores da nova camisola na galeria associada.