O Belenenses informou que um jogador da equipa sub-23 testou positivo para a covid-19.

Numa nota publicada no Facebook, a SAD dos azuis não revela o nome do atleta, referindo que o mesmo testou positivo no contexto da preparação da retoma dos trabalhos, o que aconteceu esta segunda-feira.

O Belenenses informa que o jogador não apresentava sintomas da doença e que não prestará mais esclarecimentos públicos sobre casos de saúde relacionados com a covid-19.

(artigo atualizado)